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Дальнее зарубежье 04.02.2019 09:35

Трамп заявил, что, вероятно, озвучит дату и место встречи с Ким Чен Ыном 5 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что он может назвать дату и место второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном 5 февраля во время выступления в Конгрессе с речью "О положении страны".

"Пока что я вам не скажу (о времени и месте саммита - ИФ) но вы, возможно, узнаете об этом на речи "О положении страны" или немного раньше", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

"Но встреча назначена. Он (Ким Чен Ын - ИФ) с нетерпением ожидает ее. Я с нетерпением жду. Мы добились замечательных успехов. Если вы помните, до того, как я стал президентом, казалось, что мы собираемся воевать с Северной Кореей. А сейчас у нас очень хорошие отношения", - продолжил президент.

При этом он заявил об "очень хороших шансах" добиться соглашения с КНДР и отметил, что у ее лидера есть возможность превратить свою страну в "экономического гиганта".

В то же время он отметил, что не говорил с Ким Чен Ыном об американском контингенте в Южной Корее. По словам Д.Трампа, содержать 40-тысячный контингент в Южной Корее "очень дорого", однако президент подчеркнул, что никогда не вел дискуссии о выводе войск из Южной Кореи.

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Тэги: США, ТРАМП, КИМ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]