Ряд афганских политических лидеров подтвердили готовность принять участие в московской встрече

Бывший советник по национальной безопасности Афганистана, кандидат в президенты на предстоящих в июле выборах Ханиф Атмар подтвердил, что намерен принять участие в московской встрече по проблемам мира в Афганистане.

"Мы, как и другие лидеры страны, примем участие в московской встрече и считаем ее важным шагом на пути начала всеобъемлющих афганских мирных переговоров. В Москве мы будем защищать исламский республиканский строй, основные конституционные ценности", - написал Х.Атмар в воскресенье в своем микроблоге в Tvitter.

Он также заявил, что в Москве будет настаивать на включение всех заинтересованных сил в межафганский переговорный процесс с участием правительства Афганистана.

О своей готовности принять участие в московской встрече заявили также бывший президент Афганистана Хамид Карзай, бывший губернатор провинции Балх, председатель исполнительного совета партии "Джамияти Ислами" (Исламское общество) Ата Мухаммад Нур.

Ранее руководитель организационного комитета Форума афганского сообщества в России Мохаммад Надир Шах сообщил "Интерфаксу", что "Межафганский диалог" состоится 5-6 февраля в Москве. По его словам, форум должен послужить реальному сближению позиций сторон, участвующих в афганском конфликте.

"Нам не безразлично, что происходит в Афганистане. Мы способны внести свой вклад в поиск путей достижения мира на нашей исторической Родине. Поэтому мы считаем, что наступил момент для организации широкого Межафганского диалога", - заявил М.Н.Шах.

"С этой целью 5 и 6 февраля 2019 года в "Президент-отеле" будет проведена широкая встреча влиятельных представителей афганского общества "Межафганский диалог". На этом форуме планируется организовать свободный обмен мнениями относительно ситуации в Афганистане и поиска путей для достижения мира на нашей родине", - отметил руководитель оргкомитета.

"Мы выражаем надежду, что свободный Межафганский диалог приведет к большему взаимопониманию афганцев и послужит реальному сближению позиций сторон, участвующих в афганском конфликте", - подчеркнул он. Как пояснили "Интерфаксу" в оргкомитете, на встречу 5-6 февраля приглашены "все ведущие политики", однако информация о том, кто именно приглашен, является конфиденциальной. Между тем афганские СМИ сообщают, что на встречу в Москве приглашены представители политического офиса движения Талибан, партий и движений Афганистана, дипломаты Российской Федерации, Пакистана, Ирана и Турции.