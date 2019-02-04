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СНГ 04.02.2019 09:58

Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Президент Украины Петр Порошенко подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут 31 марта.

"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты", - написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Он проиллюстрировал сообщение фотографией П.Порошенко в помещении ЦИК, главу государства сопровождает его супруга Марина Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЦИК, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]