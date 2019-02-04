Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины

Президент Украины Петр Порошенко подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) документы для регистрации кандидатом на выборах главы государства, которые пройдут 31 марта.

"В этот праздничный день Петр Порошенко подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты", - написал пресс-секретарь главы Украинского государства Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

Он проиллюстрировал сообщение фотографией П.Порошенко в помещении ЦИК, главу государства сопровождает его супруга Марина Порошенко.