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Дальнее зарубежье 04.02.2019 11:34

Трамп заявил о "хорошем шансе" добиться торгового соглашения с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS о высокой вероятности того, что Вашингтон сможет заключить необходимое торговое соглашение с Пекином.

"Кажется, у нас очень хорошо идут дела с заключением сделки с Китаем. Я могу вам сказать, что ни один лидер нашей страны и лидер Китая не были ближе, чем я и председатель (КНР Си - ИФ) Цзиньпин. У нас хороший шанс заключить сделку", - сказал президент.

"Мы ввели очень масштабные пошлины против Китая. Китай платит большую цену, и это очень бьет по экономике Китая. Я хочу, чтобы они заключили честную сделку", - пояснил он.

Кроме этого, президент отметил вклад Китая в процесс начала диалога между США и КНДР.

Ранее Д.Трамп, по итогам состоявшихся в Вашингтоне 30-31 января торговых переговоров между делегациями США и Китая, заявил, что надеется на то, что соглашение будет достигнуто до 1 марта.

Он отмечал, что сделка должна быть заключена между ним и председателем КНР Си Цзиньпином.

Белый дом в распространенном по итогам переговоров заявлении, тем не менее, отметил, что если соглашение не будет достигнуто до 1 марта, то со 2 марта США, как и планировалось, ведут 25% пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд. В настоящее время эта пошлина составляет 10%.

Доверенность о трехмесячной отсрочке введения США 25-процентой пошлины была достигнута на встрече Д.Трампа и Си Цзиньпина на полях аргентинского саммита G20.

Как сообщают СМИ со ссылками на источники в Белом доме, Китай предложил провести встречу лидеров двух стран в китайской островной провинции Хайнань после встречи Д.Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном в конце февраля. Трамп рассматривает возможность пригласить на китайского руководителя в свою резиденцию во Флориде.

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Тэги: США, ТРАМП, КИТАЙ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]