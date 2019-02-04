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СНГ 04.02.2019 10:28

Задержан владелец автобуса, попавшего в ДТП с Калужской области

В рамках расследования уголовного дела о ДТП в Калужской области следователи задержали владельца автобуса, сообщает Следственный комитет РФ.

"В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смертельного ДТП в Калужской области задержан владелец автобуса - индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области", - говорится в сообщении СКР в мессенджере TamTam.

По факту автоаварии возбуждено два уголовных дела. Следователи изымают документацию, устанавливается техническое состояние автобуса.

В воскресенье в Калужской области разбился автобус, который перевозил детей из города Ярцево Смоленской области на творческий конкурс в Калугу. Жертвами ДТП стали семь человек, из них трое детей, госпитализирован 31 человек.

Тела всех погибших опознаны родственниками. Это женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки восьми лет и одна девочка семи лет.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛУГА, ДТП, СЛЕДСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]