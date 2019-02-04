Задержан владелец автобуса, попавшего в ДТП с Калужской области

В рамках расследования уголовного дела о ДТП в Калужской области следователи задержали владельца автобуса, сообщает Следственный комитет РФ.

"В рамках расследования уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после смертельного ДТП в Калужской области задержан владелец автобуса - индивидуальный предприниматель из города Ярцево Смоленской области", - говорится в сообщении СКР в мессенджере TamTam.

По факту автоаварии возбуждено два уголовных дела. Следователи изымают документацию, устанавливается техническое состояние автобуса.

В воскресенье в Калужской области разбился автобус, который перевозил детей из города Ярцево Смоленской области на творческий конкурс в Калугу. Жертвами ДТП стали семь человек, из них трое детей, госпитализирован 31 человек.

Тела всех погибших опознаны родственниками. Это женщины в возрасте 30, 31, 36 и 54 лет, две девочки восьми лет и одна девочка семи лет.