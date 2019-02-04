Глава МИД Венесуэлы обвинил Вашингтон в поддержке госпереворота

За попыткой организации государственного переворота в Венесуэле стоит президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.
"Дональд Трамп своим заявлением с новыми угрозами о применении военной силы в нарушение Устава ООН подтвердил, что именно он руководит государственным переворотом", - написал министр на своей странице в Twitter.
Дипломат добавил: "Венесуэльская оппозиция контролируется Трампом".
Д.Трамп накануне в интервью телеканалу CBS отметил, что не исключает военного вмешательства в дела Венесуэлы, заявив, что и это вариант действий Вашингтона не снят с повестки дня.
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в связи с этим подчеркнул, что венесуэльцы не потерпят кого-либо иностранного вмешательства в дела своей страны.
В то же время, как сообщают СМИ, "Группа Лимы" в понедельник в Оттаве намерена обсудить меры по оказанию помощи самопровозглашенному временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.
Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, касаясь ситуации в Венесуэле: "Этот кризис стал серьезнейшим гуманитарным, экономическим вызовом, вызовом в области безопасности всему полушарию".
Великобритания, Франция, Германия и ряд других европейских стран намерены в понедельник признать Х.Гуайдо президентом Венесуэлы, поскольку истекли отпущенные ими в виде ультиматума венесуэльскому президенту Николасу Мадуро восемь дней для того, чтобы он объявил о новых президентских выборах.
В связи с этим Н.Мадуро заявил: "Мы не принимаем ультиматумы от кого бы то ни было. Я отказываюсь сейчас объявлять о выборах. Они состоятся в 2024 году. Нас не волнует, что там говорит Европа".
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