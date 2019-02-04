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Дальнее зарубежье 04.02.2019 09:01

Глава МИД Венесуэлы обвинил Вашингтон в поддержке госпереворота

За попыткой организации государственного переворота в Венесуэле стоит президент США Дональд Трамп, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Дональд Трамп своим заявлением с новыми угрозами о применении военной силы в нарушение Устава ООН подтвердил, что именно он руководит государственным переворотом", - написал министр на своей странице в Twitter.

Дипломат добавил: "Венесуэльская оппозиция контролируется Трампом".

Д.Трамп накануне в интервью телеканалу CBS отметил, что не исключает военного вмешательства в дела Венесуэлы, заявив, что и это вариант действий Вашингтона не снят с повестки дня.

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес в связи с этим подчеркнул, что венесуэльцы не потерпят кого-либо иностранного вмешательства в дела своей страны.

В то же время, как сообщают СМИ, "Группа Лимы" в понедельник в Оттаве намерена обсудить меры по оказанию помощи самопровозглашенному временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо.

Глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, касаясь ситуации в Венесуэле: "Этот кризис стал серьезнейшим гуманитарным, экономическим вызовом, вызовом в области безопасности всему полушарию".

Великобритания, Франция, Германия и ряд других европейских стран намерены в понедельник признать Х.Гуайдо президентом Венесуэлы, поскольку истекли отпущенные ими в виде ультиматума венесуэльскому президенту Николасу Мадуро восемь дней для того, чтобы он объявил о новых президентских выборах.

В связи с этим Н.Мадуро заявил: "Мы не принимаем ультиматумы от кого бы то ни было. Я отказываюсь сейчас объявлять о выборах. Они состоятся в 2024 году. Нас не волнует, что там говорит Европа".

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МИД, США, ОБВИНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]