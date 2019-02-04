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Дальнее зарубежье 04.02.2019 11:46

США увеличат численность военных на границе с Мексикой - Пентагон

Пентагон объявил, что отправляет на границу с Мексикой дополнительно 3 тыс. 750 военных.

"Минобороны разместит около 3 тыс. 750 военнослужащих для оказания дополнительной поддержки таможенной и пограничной службе на юго-западной границе", - говорится в распространенном заявлении военного ведомства.

Таким образом, численность войск, обеспечивающих противодействие нелегальной миграции, достигнет 4 тыс. 350 человек.

Дополнительный контингент будет размещен на границе на срок до трех месяцев, отмечается в заявлении.

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Тэги: США, МЕКСИКА, ГРАНИЦА, ВОЙСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]