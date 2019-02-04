США увеличат численность военных на границе с Мексикой - Пентагон

Пентагон объявил, что отправляет на границу с Мексикой дополнительно 3 тыс. 750 военных.

"Минобороны разместит около 3 тыс. 750 военнослужащих для оказания дополнительной поддержки таможенной и пограничной службе на юго-западной границе", - говорится в распространенном заявлении военного ведомства.

Таким образом, численность войск, обеспечивающих противодействие нелегальной миграции, достигнет 4 тыс. 350 человек.

Дополнительный контингент будет размещен на границе на срок до трех месяцев, отмечается в заявлении.