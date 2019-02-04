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Дальнее зарубежье 04.02.2019 12:05

Канадский премьер заверил самопровозглашенного президента Венесуэлы в поддержке - заявление

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонной беседе с Хуаном Гуайдо, объявившим себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что восхищен его мужеством и заверил в поддержке.

"Лидеры двух стран обсудили важность того, что мировое сообщество посылает четкий сигнал, касающийся нелегитимности режима Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) и необходимости уважения конституции Венесуэлы", - говорится в сообщении офиса канадского премьера.

В нем отмечается: "Они подчеркнули важность проведения (в Венесуэле - ИФ) свободных и справедливых президентских выборов. Премьер-министр поблагодарил Хуана Гуайдо за мужество и то, что он руководит возвращением Венесуэлы на путь демократии, а также предложил поддержку со стороны Канады".

Д.Трюдо отметил, что "Группа Лимы", которая соберется в Оттаве в понедельник, "рассмотрит, какую дополнительную поддержку народу Венесуэлы может оказать мировое сообщество, включая незамедлительное предоставление гуманитарной помощи".

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Тэги: КАНАДА, ПРЕМЬЕР, ВЕНЕСУЭЛА, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]