Канадский премьер заверил самопровозглашенного президента Венесуэлы в поддержке - заявление

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в телефонной беседе с Хуаном Гуайдо, объявившим себя временным президентом Венесуэлы, заявил, что восхищен его мужеством и заверил в поддержке.

"Лидеры двух стран обсудили важность того, что мировое сообщество посылает четкий сигнал, касающийся нелегитимности режима Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) и необходимости уважения конституции Венесуэлы", - говорится в сообщении офиса канадского премьера.

В нем отмечается: "Они подчеркнули важность проведения (в Венесуэле - ИФ) свободных и справедливых президентских выборов. Премьер-министр поблагодарил Хуана Гуайдо за мужество и то, что он руководит возвращением Венесуэлы на путь демократии, а также предложил поддержку со стороны Канады".

Д.Трюдо отметил, что "Группа Лимы", которая соберется в Оттаве в понедельник, "рассмотрит, какую дополнительную поддержку народу Венесуэлы может оказать мировое сообщество, включая незамедлительное предоставление гуманитарной помощи".