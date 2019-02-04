Манат подорожал к рублю, стабилен к доллару и евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 4 февраля ЦБА сохранил 1,9452 манат/1EUR.

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 февраля установил 0,0259 манат/1 RUB (1 февраля – 0,026 манат/1 RUB).

А.Мамедов