Манат подорожал к рублю, стабилен к доллару и евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 4 февраля сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 4 февраля ЦБА сохранил 1,9452 манат/1EUR.
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 4 февраля установил 0,0259 манат/1 RUB (1 февраля – 0,026 манат/1 RUB).
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»