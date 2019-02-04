Азербайджан и Узбекистан обсудят вопросы сотрудничества в транспортной сфере

Азербайджанская делегация, возглавляемая министром экономики Шахином Мустафаевым, посетит 4-5 февраля Узбекистан, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

«Азербайджанская делегация сегодня отправится в Ташкент, где 4-5 февраля проведет переговоры с различными структурами Узбекистана. На встречах основное внимание будет уделено, в том числе сотрудничеству в сфере транспорта», - отметили в Минэкономики.

В состав делегации войдут министр сельского хозяйства Инам Керимов, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов, председатель ЗАО «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» Рауф Велиев, гендиректор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов.

В министерстве отметили, что в состав делегации также войдут руководители ряда производственных компаний.

В ходе визита состоятся встречи с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым и вице-премьером Элером Ганиевым. Кроме того, члены делегации также проведут встречи с руководителями ряда министерств и компаний Узбекистана, посетят производственные площадки.

Б.Рустамбеков