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СНГ 04.02.2019 12:34

Около 260 человек в Казахстане за пять лет привлечены к уголовной ответственности за лжетерроризм

"Телефонный терроризм" в Казахстане остается одним из наиболее распространенных преступлений, наносящих существенный вред общественной безопасности, за минувшие пять лет, к уголовной ответственности за это привлечены около 260 человек, сообщил в понедельник директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Казахстана Алмас Садубаев.

"Согласно статистике, в период с 2011 по 2017 годы количество зарегистрированных преступлений по статье 273 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) УК снизилось с 123 до 74. Вместе с тем, в 2018 году отмечен некоторый рост количества таких преступлений", - заявил А.Садубаев журналистам в понедельник.

По его словам, в 2018 году по республике было возбуждено 143 уголовных дела, что "обусловлено массовой рассылкой в Алматы одним и тем же лицом анонимных электронных сообщений о "минировании" различных городских объектов".

Наиболее частыми объектами посягательств "лжетеррористов" остаются места массового скопления людей - торговые дома, рынки, магазины, объекты общественного питания, административные здания и учреждения образования, жилые помещения и объекты транспортной инфраструктуры - вокзалы, аэропорты.

Представитель МВД Казахстана сообщил, что за последние пять лет в стране по подозрению в причастности к лжетерроризму было задержано 290 человек, из них привлечены к уголовной ответственности 258 человек.

По его словам, "17% осужденных за "телефонный терроризм" составляют женщины (49 женщин за 5 лет), 7% - несовершеннолетние (19). Более 80% (или 230 человек) задержанных преступников являлись безработными или не имели постоянного рода занятий, при этом треть из них находились в состоянии опьянения (95 чел. или 33%)".

Как правило, отметил он, ложные сообщения передаются "без каких-то определенных целей, от безделья, либо под влиянием алкоголя или неустойчивого психического состояния". Основными мотивами таких преступлений являются хулиганские или корыстные побуждения.

"На сегодняшний день органами внутренних дел совместно с органами национальной безопасности накоплен достаточный опыт по раскрытию такой категории преступлений по "горячим следам". На практике более 90% таких преступлений раскрывается в дежурные сутки", - сказал А.Садубаев.

Чиновник отметил, что "невинные шутки" наносят серьезный ущерб обществу и государству, хозяйствующим субъектам, затрачиваются значительные бюджетные средства на выезд сил оперативного реагирования.

Так, по средним оценкам, финансовый ущерб от эвакуации одного железнодорожного вокзала в крупных городах может доходить до 1 млн тенге, а потери от каждого часа простоя крупных торговых центров могут исчисляться несколькими миллионами тенге.

Он также напомнил, что уголовное законодательство страны за подобные преступления предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЛЖЕТЕРРОРИЗМ, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]