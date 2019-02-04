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Социум 04.02.2019 10:04

Порошенко не должен оставить без внимания подвиг азербайджанцев, спасших украинскую семью – глава альянса Азербайджан-Украина

Председатель международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов считает, что украинский президент Петро Порошенко не должен оставить без внимания подвиг братьев Умида и Сабира Ширинова.

«Радует тот факт, что героизм братьев Шириновых не остался без внимания президента Азербайджана Ильхама Алиева. Мы очень надеемся, что и президент Украины также не оставит без внимания их подвиг», - сказал Э.Мамедов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Он отметил, что проявленный братьями героизм, является «предметом гордости для всех азербайджанцев».

В этой связи альянс «Азербайджан-Украина» наградил их медалью национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова.

Как сообщалось ранее, братья Шириновы, проживающие в городе Николаев (Украина), 19 января 2019 года спасли из горящего автомобиля семью из трех человек, в том числе двухгодовалого ребенка.

ДТП произошло на объездной дороге под Николаевом. У грузовика MAN, перевозившего подсолнечник, оторвался прицеп. Неуправляемый прицеп снес с дороги ехавший во встречном направлении кроссовер Kia Sorento, который слетел в кювет и загорелся. Братья Шириновы вызволили из горящего транспортного средства водителя и двоих пассажиров, которые самостоятельно выбраться из автомобиля не могли.

Президент И.Алиев 1 февраля наградил и вручил братьям медали «За храбрость». «Вы проявили большую отвагу, спасли беспомощных людей. Вы рискнули собственными жизнями. Ваш героизм служит созданию еще более полного впечатления об азербайджанском народе. Вы с достоинством представили наш народ», - сказал глава государства на церемонии вручения.

Ф.Исазаде

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Тэги: УКРАИНА, АЛЬЯНС, ШИРИНОВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]