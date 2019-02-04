Госнефтефонд Азербайджана в 2019г удвоит объем золотых активов – глава фонда

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) планирует в 2019 году довести объемы активов в золото до 100 тонн, сообщил исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов в интервью Bloomberg.

Как сообщалось, на конец 2018 года в структуре инвестиционного портфеля Госнефтефонда доля золота составила 50 тыс. 953,3 кг (1 млн 638 тыс. 186,3 тройских унций) на сумму $2 млрд 93,09 млн.

«ГНФАР планирует увеличить свои запасы золота в 2019 году и довести объемы драгметалла до 100 тонн», - отметил Ш.Мовсумов.

По данным Bloomberg, риски замедления глобальной экономики и неопределенность в торговых отношениях между США и Китаем «добавляют» интерес к драгоценному металлу. Волатильность фондовых рынков в конце 2018 года, а также 35-дневный шатдаунт Федерального правительства США также стимулировали спрос на золото.

Ш.Мовсумов сообщил, что в 2019 году фонд прогнозирует рост активов на $2,3 млрд - до $40 млрд.

«Размер активов ГНФАР в настоящий момент эквивалентен более 80% ВВП Азербайджана. Активы фонда в 2019 год увеличатся на $2,3 млрд и достигнут рекордных $40 млрд. Мы решили, что сейчас не время инвестировать в акции и оказались правы. Как показала практика, прошлый год был очень плохим для этого класса активов», - отметил Мовсумов.

В 2018 году фонд получил незначительную прибыль от управления активами, но ему удалось избежать убытков именно благодаря стратегическому решению не увеличивать долю в акциях.

Глава фонда также сообщил, что приобретение коммерческой недвижимости в Лондоне, Париже, Милане, Москве, Сеуле и Токио принесли ГНФАР стабильный доход.

Как сообщалось, ГНФАР с начала 2012 года начал покупать золото. Всего за период 2012-2013гг фондом было приобретено 30 174,89 кг (970 145,51 унций) золота. В 2014-2017гг ГНФАР не осуществлял покупку золота. В 2018 году ГНФАР возобновил покупку золота и в течение года приобрел 20 тыс. 778,41 кг золота.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова