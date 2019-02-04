Банки в Азербайджане увеличили в 2018г число банкоматов на 3%

Количество банкоматов, установленных банками в Азербайджане, на 1 января 2019 года составляет 2,502 тыс. единиц, что на 2,9% больше показателя на конец 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Согласно данным ЦБА, на 1 января 2019 года в Баку установлено 1,329 тыс. банкоматов (рост за 2018 год на 1,6%), в регионах - 1,173 тыс. банкоматов (рост на 4,5%).

По данным ЦБА, по состоянию на 1 января 2019 года число POS-терминалов, установленных на объектах торговли и услуг на территории республики, составляет 66,11 тыс. единиц, что на 1% больше показателя на конец 2017 года.

При этом в Баку установлено 38,962 тыс. POS-терминалов (рост на 5,1%), в регионах – 27,148 тыс. (спад на 4,4%).

В объектах розничной торговли установлено 64,715 тыс. или 97,9% всех POS-терминалов.

А.Мамедов