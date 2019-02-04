Азербайджанские бизнесмены ознакомятся с инвестиционными проектами Карачаево-Черкесии

Представители деловых кругов Азербайджана совершат ответный визит в Карачаево-Черкесию, сообщает телеканал Архыз 24.

«Делегацию, в которую войдут представители бизнес-кругов Азербайджана, возглавит министр экономики Шахин Мустафаев. Цель визита - знакомство с инвестиционными проектами и экономическим потенциалом Карачаево-Черкесии», - отмечает телеканал.

Как сообщалось ранее, 1 февраля делегация Карачаево-Черкесии, возглавляемая главой республики Рашидом Темрезовым, посетила Азербайджан.

Делегация была принята президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, состоялась встреча с министром экономики Шахином Мустафаевым. Также делегация посетила ряд предприятий, где ознакомилась с процессом производства и производимой продукцией.

По словам главы Карачаево-Черкесии, в Баку обсуждались вопросы, связанные с промышленностью, туризмом, овощеводством, садоводством. «Я думаю, что у нас большой потенциал, и мы должны делать все, чтобы его наращивать», - сказал Р.Темрезов в интервью телеканалу.

Б.Рустамбеков