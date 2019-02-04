Глава МИД РФ обсудил с президентом Киргизии подготовку визита Путина в Бишкек

Глава МИД РФ Сергей Лавров в Бишкеке на встрече с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым обсудил подготовку планируемого в марте визита в Бишкек президента РФ Владимира Путина, а также подготовку заседания российско-киргизской межправкомиссии, сообщили в понедельник в пресс-службе киргизского президента.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что его официальный визит в Бишкек посвящен подготовке государственного визита Владимира Путина в Кыргызстан, а также заседания межправительственной комиссии (МПК)", - говорится в сообщении.

"Заседание МПК состоится 1 марта 2019 года", - отмечается в документе.

"Мы ценим наши отношения союзничества и стратегического партнерства, двусторонние связи и сотрудничество в рамках ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, ОБСЕ, ООН и других организаций, где мы представлены вместе с вами и у нас налажены очень тесные связи", - заявил на встрече С.Лаврова, слова которого приводит пресс-служба президента Киргизии.

"Мы сегодня с министром иностранных дел Кыргызстана подробно обсудим все внешнеполитические задачи, которые поставили перед нами главы наших государств и которые обеспечивают устойчивую, уверенную работу по всем направлениям", - отметил российский министр.

23 января заведующий отделом внешней политики аппарата президента Киргизии Данияр Сыдыков сообщил журналистам, что визит российского лидера в Бишкек ожидается в марте.

"Сейчас сторонами вопрос прорабатывается. Госвизит президента России в Киргизию ожидается в конце марта 2019 года", - сказал Д.Сыдыков.