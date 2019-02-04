Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

Дальнее зарубежье 04.02.2019 12:13

Ким Чен Ын направил поздравления Путину и лидерам других стран по случаю лунного Нового года - СМИ

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил поздравление президенту России Владимиру Путину по случаю Нового года по лунному календарю, сообщает в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что поздравительные открытки Ким Чен Ын отправил также руководителям десятков других стран, в том числе лидерам Сирии, Азербайджана, Белоруссии, Египта, Таджикистана, Туркменистана, Индонезии, Анголы, Таиланда и Кубы.

Кроме того, руководитель Северной Кореи поздравил с праздником генсека ООН Антониу Гутерриша.

ЦТАК не приводит содержания поздравительных посланий.

В КНДР приход Нового года по лунному календарю отмечается 5 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЛИДЕР, ПРАЗДНИК, ПОЗДРАВЛЕНИЯ


Похожие новости


Ким Чен Ын распорядился начать подготовку ко второму саммиту США-КНДР - СМИ Ким Чен Ын пообещал приложить усилия для достижения хороших результатов во время второй встречи с Трампом Ким Чен Ын находится с визитом в КНР - китайские СМИ День рождения Ким Чен Ына вновь не отмечен в календаре Северной Кореи как праздничный Ким Чен Ын может до конца года посетить Южную Корею Первый официальный портрет Ким Чен Ына представлен в КНДР - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]