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Финансы 04.02.2019 10:46

Доллар и фунт дорожают, евро и иена слабо дешевеют

Доллар США и фунт стерлингов в понедельник сдержанно дорожают по отношению практически ко всем основным валютам мира, тогда как курсы евро и японской иены снижаются.

Долларовый индекс ICE, отслеживающий курс американской нацвалюты к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 0,14%, продолжая пятничное ралли, вызванное позитивными данными о рынке труда США.

Евро к 10:15 опустился до $1,1444 с $1,1456 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты увеличилась до 125,60 иены по сравнению со 125,44 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара повысился до 109,77 иены со 109,50 иены в прошлую пятницу.

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл приходит к мысли о том, что необходимо дождаться устойчивого повышения зарплат и потребительских цен, прежде чем продолжить увеличение стоимости кредитования, заявил в воскресенье председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.

"Нужно дать экономике возможность продолжить укрепление, и если затем мы увидим признаки, что рост зарплат усиливается, инфляция усиливается, мы всегда можем нажать на тормоза", - заявил Н.Кашкари.

Курс фунта повысился на 0,1% к евро, на 0,2% к иене и почти не изменился в паре с долларом.

Австралийский доллар дешевеет по отношению ко всем валютам развитых стран, поскольку слабые данные о строительной отрасли повышают перспективы смягчения денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (ЦБ) на заседании во вторник.

Число разрешений на строительство, выданных в Австралии, в декабре неожиданно упало на 8,4% относительно ноября, тогда как рынок рассчитывал на повышение на 1,8%. Показатель снижается уже три месяца подряд.

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]