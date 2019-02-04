Доллар и фунт дорожают, евро и иена слабо дешевеют

Доллар США и фунт стерлингов в понедельник сдержанно дорожают по отношению практически ко всем основным валютам мира, тогда как курсы евро и японской иены снижаются.
Долларовый индекс ICE, отслеживающий курс американской нацвалюты к валютам шести основных торговых партнеров США, поднялся на 0,14%, продолжая пятничное ралли, вызванное позитивными данными о рынке труда США.
Евро к 10:15 опустился до $1,1444 с $1,1456 на закрытие прошлой сессии.
Стоимость единой европейской валюты увеличилась до 125,60 иены по сравнению со 125,44 иены в предыдущий рабочий день. Курс доллара повысился до 109,77 иены со 109,50 иены в прошлую пятницу.
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл приходит к мысли о том, что необходимо дождаться устойчивого повышения зарплат и потребительских цен, прежде чем продолжить увеличение стоимости кредитования, заявил в воскресенье председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари.
"Нужно дать экономике возможность продолжить укрепление, и если затем мы увидим признаки, что рост зарплат усиливается, инфляция усиливается, мы всегда можем нажать на тормоза", - заявил Н.Кашкари.
Курс фунта повысился на 0,1% к евро, на 0,2% к иене и почти не изменился в паре с долларом.
Австралийский доллар дешевеет по отношению ко всем валютам развитых стран, поскольку слабые данные о строительной отрасли повышают перспективы смягчения денежно-кредитной политики Резервного банка Австралии (ЦБ) на заседании во вторник.
Число разрешений на строительство, выданных в Австралии, в декабре неожиданно упало на 8,4% относительно ноября, тогда как рынок рассчитывал на повышение на 1,8%. Показатель снижается уже три месяца подряд.
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