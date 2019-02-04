Визит Путина в Бишкек подтвердит высокий уровень российско-киргизских отношений - Жээнбеков

Предстоящий визит в Киргизию президента РФ Владимира Путина станет подтверждением высокого уровня двусторонних отношений стратегического партнерства, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник на встрече в Бишкеке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Уверен, что визит Владимира Владимировича станет демонстрацией высокого уровня союзничества и стратегического партнерства, основанного на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения между нашими странами", - приводит слова С.Жээнбекова пресс-служба киргизского лидера.
Он отметил, что со вступлением Киргизии в Евразийский экономический союз российско-киргизские отношения перешли на новый, более качественный уровень сотрудничества.
"С удовлетворением отмечаю положительную динамику роста торгового оборота между нашими странами", - сказал президент Киргизии.
С.Лавров со своей стороны заявил, что его визит в Бишкек посвящен подготовке государственного визита В.Путина в Киргизию, а также подготовке заседания российско-киргизской межправительственной комиссии, которое состоится 1 марта в Бишкеке.
В пресс-службе президента Киргизии сообщили, что С.Лавров и С.Жээнбеков на встрече в Бишкеке обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе о предстоящих заседаниях Совета глав государств ШОС и Совета коллективной безопасности ОДКБ в рамках председательства Киргизии в 2019 году.
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