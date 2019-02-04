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СНГ 04.02.2019 13:18

Визит Путина в Бишкек подтвердит высокий уровень российско-киргизских отношений - Жээнбеков

Предстоящий визит в Киргизию президента РФ Владимира Путина станет подтверждением высокого уровня двусторонних отношений стратегического партнерства, заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в понедельник на встрече в Бишкеке с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Уверен, что визит Владимира Владимировича станет демонстрацией высокого уровня союзничества и стратегического партнерства, основанного на прочных традициях исторической дружбы и взаимного уважения между нашими странами", - приводит слова С.Жээнбекова пресс-служба киргизского лидера.

Он отметил, что со вступлением Киргизии в Евразийский экономический союз российско-киргизские отношения перешли на новый, более качественный уровень сотрудничества.

"С удовлетворением отмечаю положительную динамику роста торгового оборота между нашими странами", - сказал президент Киргизии.

С.Лавров со своей стороны заявил, что его визит в Бишкек посвящен подготовке государственного визита В.Путина в Киргизию, а также подготовке заседания российско-киргизской межправительственной комиссии, которое состоится 1 марта в Бишкеке.

В пресс-службе президента Киргизии сообщили, что С.Лавров и С.Жээнбеков на встрече в Бишкеке обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе о предстоящих заседаниях Совета глав государств ШОС и Совета коллективной безопасности ОДКБ в рамках председательства Киргизии в 2019 году.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]