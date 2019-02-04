Банки-агенты АИКГФ в 2018г выдали ипотечных кредитов на 262 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в 2018г выдали ипотечных кредитов на сумму 261,7 млн манатов, что на 29% больше показателя 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в декабре 2018 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 30,5 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ в 2018 году рефинансировал кредитов на сумму 244,4 манатов (рост в 2,1 раза по сравнению с 2017 годом - ИФ).
Фонд в отчетном году получил из госбюджета 100 млн манатов для финансирования социальной ипотеки.
АИКГФ в 2018 году привлек 200 млн манатов от размещения облигаций.
В 2017 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 202,9 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»