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Транспорт и связь 04.02.2019 11:05

Задержки ожидаются в аэропорту Гамбурга 4 февраля из-за забастовки

В аэропорту Гамбурга в понедельник возможны задержки прилетов и вылетов из-за предупредительной забастовки персонала, обслуживающего наземные транспортные средства аэропорта.

Профсоюз Verdi призвал своих членов прекратить работу на весь день, сообщает Deutsche Welle.

Профсоюз предупредил о возможных перебоях в работе аэропорта, однако в первые часы затруднился оценить их масштабы, ссылаясь на то, что пока неясно, сколько именно людей присоединятся к забастовке. Оператор гамбургского аэропорта посоветовал пассажирам запастись временем, сдавать минимальное количество багажа и, по возможности, ограничиться ручной кладью.

На 4 февраля в Гамбурге запланировано 388 рейсов (194 вылета и 194 посадки). Об отмене полетов пока не сообщается.

Verdi добивается повышения зарплаты на 275 евро в месяц для примерно 1 тыс. сотрудников наземных транспортных служб гамбургского аэропорта, которые отвечают за погрузку и выгрузку багажа, доставку пассажиров к самолетам на автобусах. Две недели назад в аэропорту Гамбурга бастовал персонал, отвечающий за безопасность. Это привело к серьезных сбоям в расписании полетов.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, АЭРОПОРТ, ЗАБАСТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]