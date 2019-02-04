В Ла-Манше обнаружили обломки пропавшего самолета, на борту которого летел футболист Сала - СМИ

Частная поисковая компания обнаружила обломки пропавшего над Ла-Маншем самолета, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон, сообщает в понедельник телеканал BBC.
Обломки самолета находятся в Ла-Манше вблизи острова Гернси. На месте обнаружения самолета работает корабль подразделения по расследованию инцидентов в воздухе министерства транспорта Великобритании. Специалисты подразделения планируют провести подводную разведку, а затем начать операцию по извлечению обломков.
Частная поисковая компания начала поиски самолета в воскресенье, после того как поиски приостановила полиция острова Гернси, посчитав, что шансов найти пилота и футболиста живыми фактически нет.
Легкий одномоторный самолет Piper Malibu, на борту которого находился пилот и футболист Э.Сала, исчез 21 января в районе Ла-Манша. По имеющимся данным, на нем футболист направлялся из Франции в Великобританию.
В середине января 28-летний аргентинец подписал контракт о переходе из французского футбольного клуба "Нант" в "Кардифф Сити" (Уэльс). Сумма сделки составила 15 млн фунтов стерлингов.
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