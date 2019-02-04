Спецпредставитель США обсудит в Сеуле детали предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, как ожидается, в понедельник встретится в Сеуле с советником президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ёном, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на собственные источники.
По его данным, встреча пройдет в резиденции южнокорейского президента Чхонвадэ.
На переговорах стороны намерены обсудить детали предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Ожидается, что во вторник С.Биган встретится с представителем КНДР Ким Хёк Чхолем в пограничном пункте Пханмунджом. Их переговоры также сосредоточатся на подготовке саммита.
Ранее сообщалось, что второй саммит США-КНДР запланирован на конец февраля. В четверг Д.Трамп заявил, что точная дата и место их встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены на этой неделе.
В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. После этого СМИ неоднократно обращали внимание на невысокие темпы переговоров между КНДР и США.
Парламент Азербайджана обсудит соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии
Президент Алиев принял в Баку исполнительного директора Международной федерации Астронавтики
Президент Алиев поздравил Султана Абдаллу Ахмад Шаха с избранием руководителем Малайзии
Нефть перешла к росту, цена Brent поднялась выше $63 за баррель
Азерэнержи в январе незначительно увеличило выработку электроэнергии
Исполнительная власть Баку отбирает поставщиков электрооборудования
UNEC вошел в число 130 лучших вузов Азии - UniRank
Порошенко не должен оставить без внимания подвиг азербайджанцев, спасших украинскую семью – глава альянса Азербайджан-Украина
Отправляющийся на Аравийский полуостров папа римский призвал положить конец гуманитарному кризису в Йемене
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Количество скидок и преимуществ, предоставляемых клиентам Bakcell растет с каждым днем
Республиканская Олимпиада по русскому языку в Азербайджане: прошли очередные два тура. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»