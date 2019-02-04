Спецпредставитель США обсудит в Сеуле детали предстоящей встречи Трампа и Ким Чен Ына

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган, как ожидается, в понедельник встретится в Сеуле с советником президента Южной Кореи по национальной безопасности Чон Ый Ёном, сообщает агентство "Рёнхап" со ссылкой на собственные источники.

По его данным, встреча пройдет в резиденции южнокорейского президента Чхонвадэ.

На переговорах стороны намерены обсудить детали предстоящей встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ожидается, что во вторник С.Биган встретится с представителем КНДР Ким Хёк Чхолем в пограничном пункте Пханмунджом. Их переговоры также сосредоточатся на подготовке саммита.

Ранее сообщалось, что второй саммит США-КНДР запланирован на конец февраля. В четверг Д.Трамп заявил, что точная дата и место их встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены на этой неделе.

В июне прошлого года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит. Была достигнута договоренность об отказе Северной Кореи от ракетно-ядерной программы в обмен на заключение мирного договора между двумя странами и отмену санкций против КНДР. После этого СМИ неоднократно обращали внимание на невысокие темпы переговоров между КНДР и США.