И.о. главы Узбекнефтегаза перешел на работу в Минфин Узбекистана

И.о. председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Бахром Ашрафханов переведен на должность заместителя министра финансов Узбекистана.

Указом президента республики Б.Ашрафханов назначен заместителем министра финансов по социальным вопросам, сообщила пресс-службе Минфина.

В "Узбекнефтегазе" эту информацию пока не комментируют.

До этого назначения с сентября 2018 года Б.Ашрафханов работал и.о. председателя правления АО "Узбекнефтегаз". До этого в 2016-2018 годы занимал должность посла Узбекистана в России, ранее работал на различных должностях в Минфине республики.

Место председателя правления АО "Узбекнефтегаз" остается вакантным с сентября минувшего года. Ранее должность председателя правления компании совмещал вице-премьер правительства, курирующий топливно-энергетический комплекс страны, Алишер Султанов.

Б.Ашрафханов (1969 года рождения) - выпускник Ташкентского государственного экономического университета по специальности "Международные валютно-кредитные отношения" (1993 год). С 1993 по 1994 год учился в Университете Кентукки (США).

АО "Узбекнефтегаз" - монопольный оператор нефтегазового комплекса Узбекистана.