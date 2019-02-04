Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

СНГ 04.02.2019 14:02

И.о. главы Узбекнефтегаза перешел на работу в Минфин Узбекистана

И.о. председателя правления АО "Узбекнефтегаз" Бахром Ашрафханов переведен на должность заместителя министра финансов Узбекистана.

Указом президента республики Б.Ашрафханов назначен заместителем министра финансов по социальным вопросам, сообщила пресс-службе Минфина.

В "Узбекнефтегазе" эту информацию пока не комментируют.

До этого назначения с сентября 2018 года Б.Ашрафханов работал и.о. председателя правления АО "Узбекнефтегаз". До этого в 2016-2018 годы занимал должность посла Узбекистана в России, ранее работал на различных должностях в Минфине республики.

Место председателя правления АО "Узбекнефтегаз" остается вакантным с сентября минувшего года. Ранее должность председателя правления компании совмещал вице-премьер правительства, курирующий топливно-энергетический комплекс страны, Алишер Султанов.

Б.Ашрафханов (1969 года рождения) - выпускник Ташкентского государственного экономического университета по специальности "Международные валютно-кредитные отношения" (1993 год). С 1993 по 1994 год учился в Университете Кентукки (США).

АО "Узбекнефтегаз" - монопольный оператор нефтегазового комплекса Узбекистана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, УЗБЕКНЕФТЕГАЗ, КАДРЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]