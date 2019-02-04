Азеришыг отбирает подрядчиков по строительству подстанции Пираллахи» и энерогоснабжению парникового комплекса в Баку

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков по строительству Пираллахинской подстанции и по энерогоснабжению парникового комплекса в Хазарском районе Баку, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота: строительство и оснащение оборудованием 110/36/6 кВ-ной Пираллахинской подстанции мощностью 2х40 МВА и двухфазной ЛЭП между подстанциями «Дюбенди» и «Пираллахи» 110/36/6 кВ (лот-1); энергоснабжение парникового комплекса ООО «Бина Агро» в Хазарском районе Баку (лот-2).
Стоимость участия в каждом лоте тендера- 400 манатов.
В тендере могут приять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 18 марта 2019 года. Тендерная процедура состоится в 16:00 19 марта.
Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 22-83), контактное лицо – Ашад Агаев.
Н.Аббасова
Парламент Азербайджана обсудит соглашение о предотвращении инцидентов на Каспии
Президент Алиев принял в Баку исполнительного директора Международной федерации Астронавтики
Президент Алиев поздравил Султана Абдаллу Ахмад Шаха с избранием руководителем Малайзии
UNEC вошел в число 130 лучших вузов Азии - UniRank
Порошенко не должен оставить без внимания подвиг азербайджанцев, спасших украинскую семью – глава альянса Азербайджан-Украина
Отправляющийся на Аравийский полуостров папа римский призвал положить конец гуманитарному кризису в Йемене
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Инвестиции в развитие регионов Азербайджана в 2014-2018гг составили 27 млрд манатов
Зеленский, Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге на Украине - опрос
Министр труда ФРГ предлагает повысить размер выплат ряду категорий пенсионеров - СМИ
Совет директоров крупнейшей управляющей компании Африки ушел в отставку на фоне скандалов
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Количество скидок и преимуществ, предоставляемых клиентам Bakcell растет с каждым днем
Республиканская Олимпиада по русскому языку в Азербайджане: прошли очередные два тура. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»