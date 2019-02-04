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Инфраструктура и тендеры 04.02.2019 11:37

Азеришыг отбирает подрядчиков по строительству подстанции Пираллахи» и энерогоснабжению парникового комплекса в Баку

ОАО «Азеришыг» отбирает подрядчиков по строительству Пираллахинской подстанции и по энерогоснабжению парникового комплекса в Хазарском районе Баку, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера, включающего два лота: строительство и оснащение оборудованием 110/36/6 кВ-ной Пираллахинской подстанции мощностью 2х40 МВА и двухфазной ЛЭП между подстанциями «Дюбенди» и «Пираллахи» 110/36/6 кВ (лот-1); энергоснабжение парникового комплекса ООО «Бина Агро» в Хазарском районе Баку (лот-2).

Стоимость участия в каждом лоте тендера- 400 манатов.

В тендере могут приять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 18 марта 2019 года. Тендерная процедура состоится в 16:00 19 марта.

Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 22-83), контактное лицо – Ашад Агаев.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ПОДРЯДЧИКИ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]