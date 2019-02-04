Ставки по кредитам для физлиц в нацвалюте за год в Азербайджане выросли – ЦБ

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает рост в 2018 году средних ставок по кредитам для физлиц в нацвалюте, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в банке.
На 31 декабря 2018 года средняя ставка по кредитам в национальной валюте составила 14,24% против 13,2% по итогам 2017 года.
По кредитам в инвалюте средняя ставка на конец 2018г составила 8,06%, тогда как на конец 2017 года она была равна 9,76%.
При этом для юридических лиц средняя ставка на начало 2019 года по кредитам в нацвалюте составила 9,3% (на конец 2017 года - 8,91%), в инвалюте – 6,13% (6,84%).
По кредитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец 2018 года составила 17,11% (16,31%), в инвалюте – 14,67% (16,47%).
По данным ЦБА в отчетном периоде по депозитам и вкладам, привлекаемым в инвалюте и нацвалюте, наблюдалось снижение ставок.
В частности, на конец 2018 года средняя ставка по депозитам и вкладам в национальной валюте составила 9,58% (на конец 2017 года - 10,72%). По вкладам в инвалюте средняя ставка на конец периода составила 2,33% (3%).
При этом для юридических лиц средняя ставка на 31 декабря 2018 года по вкладам и депозитам в нацвалюте составила 5,53% (5,82%), в инвалюте – 1,43% (1,41%).
По вкладам и депозитам в нацвалюте для физических лиц средняя ставка на конец отчетного периода составила 10,01% (11,59%), в инвалюте – 2,66% (3,66%).
А. Мамедов
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