Претензии ЕС на ведущую роль в посредничестве по Венесуэле вызывают сожаление и вопросы - Лавров

Идея Евросоюза о создании контактной группы по Венесуэле и его претензии на ведущую роль в посреднических усилиях в урегулировании конфликта в этой стране вызывают сожаление и вопросы, заявил в понедельник в Бишкеке глава МИД РФ Сергей Лавров.
"К сожалению, сейчас из Европы - не из Латинской Америки, а из Европы - навязывают несколько иную конфигурацию международного посредничества: Евросоюз выступил с инициативой создания контактной группы, в которую сам включил своих членов - около восьми, по-моему, или десяти - и сопоставимое количество латиноамериканских стран", - сказал С.Лавров, выступая в киргизско-российском славянском университете.
"На основе каких критериев все это делалось, никто не знает. При этом ни нас, ни китайцев, да и американцев туда не пригласили", - отметил министр.
"Почему Евросоюз считает себя вправе диктовать условия для международных посреднических усилий? - Я не знаю. Наверно, было бы культурней и эффективней, чтобы все, кто заинтересован в урегулировании кризиса в Венесуэле, собрались сначала и, прежде чем объявлять что-то, поговорили между собой, как помочь этому народу", - подчеркнул глава МИД РФ.
"Но сама претензия Евросоюза на ведущую роль в посреднических усилиях вызывает вопросы, потому что это посредничество выдвигается странами, вошедшими в эту контактную группу, большинство из которых, если не все, присоединились к ультиматуму, который сегодня истекает. Они потребовали восемь дней назад, чтобы к сегодняшнему дню Мадуро (президент Венесуэлы Николас Мадуро - ИФ) объявил новые президентские выборы. И сегодня эти посредники должны признавать уже его оппонента в качестве нового легитимного исполняющего обязанности президента", - сказал С.Лавров.
"Так не посредничают. Это называется уже, наверно, ультиматум, а не попытка найти общий знаменатель", - подчеркнул российский министр.
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