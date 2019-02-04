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Дальнее зарубежье 04.02.2019 13:35

Лавров сообщил, что формирование Конституционного комитета Сирии завершается

Работа по формированию Конституционного Комитета Сирии завершается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Параллельно (борьбе с терроризмом - ИФ) идёт политический трек, в рамках которого Россия, Турция и Иран выступили с инициативой на основе решений Конгресса сирийского национально диалога, который год назад в Сочи состоялся, с инициативой формирования Конституционного комитета", - сказал он, выступая перед студентами Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.

"Работа эта сейчас завершается", - отметил министр.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СИРИЯ, КОМИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]