Лавров сообщил, что формирование Конституционного комитета Сирии завершается

Работа по формированию Конституционного Комитета Сирии завершается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Параллельно (борьбе с терроризмом - ИФ) идёт политический трек, в рамках которого Россия, Турция и Иран выступили с инициативой на основе решений Конгресса сирийского национально диалога, который год назад в Сочи состоялся, с инициативой формирования Конституционного комитета", - сказал он, выступая перед студентами Киргизско-Российского Славянского университета в Бишкеке.

"Работа эта сейчас завершается", - отметил министр.