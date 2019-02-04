В Кабуле раскритиковали предстоящие переговоры с талибами в Москве

Канцелярия президента Афганистана Ашрафа Гани раскритиковала запланированную в Москве встречу с представителями движения "Талибан" , сообщает в понедельник агентство Associated Press.
Афганские политики, участвующие во встрече, говорится в заявлении канцелярии, делают это лишь для того, чтобы "получить власть".
Главный советник президента Афганистана Фазель Фазли также выразил свое сожаление в связи с предстоящим визитом афганской делегации в Москву.
Ранее в понедельник источник сообщил "Интерфаксу", что афганская делегация во главе с экс-президентом страны Хамидом Карзаем планирует провести в Москве переговоры с представителями движения "Талибан".
"Талибы отказались вести переговоры с правительством, поэтому вести диалог будет делегация афганских политических и общественных деятелей", - рассказал источник агентства в делегации.
Межафганская конференция по Афганистану с участием талибов состоится в Москве 5-6 февраля.
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