Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

СНГ 04.02.2019 15:03

МИД Казахстана пока не называет дату нового раунда переговоров по Сирии в астанинском формате

Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) пока не сообщали казахстанской стороне сроки проведения 12-го раунда межсирийских переговоров, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в понедельник в пресс-службе МИД Казахстана.

"Ничего нет, пока не было информации по дате от стран-гарантов", - сказали в пресс-службе.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в середине февраля состоится очередной раунд переговоров по Сирии в Астане.

"В середине февраля, ориентировочно. Сейчас окончательно согласовываем все технические детали, в середине февраля состоится международная встреча по Сирии в Астане. И есть уже принципиальное согласие, принципиальное понимание о проведении тоже в следующем месяце очередного саммита с участием президентов России, Турции и Ирана", - сказал ранее С.Лавров на пресс-конференции в Москве.

11 раунд прошел в столице Казахстана в конце ноября 2018 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ДАТА


Похожие новости


Казахстан вывез из Сирии 47 соотечественников, находившихся в заложниках у террористов - Назарбаев Кризис в Сирии можно урегулировать только политико-дипломатическими мерами - СМИД ОДКБ Путин и Назарбаев осуждают удары США по Сирии Необходимо предпринимать новые шаги по урегулированию конфликта в Сирии - МИД Казахстана МИД Казахстана ожидает официального подтверждения даты встречи глав МИД по Сирии от участников Сотрудничество Казахстана и РФ по Сирии принесет весомые плоды, надеется Лавров

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]