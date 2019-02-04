МИД Казахстана пока не называет дату нового раунда переговоров по Сирии в астанинском формате

Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) пока не сообщали казахстанской стороне сроки проведения 12-го раунда межсирийских переговоров, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в понедельник в пресс-службе МИД Казахстана.
"Ничего нет, пока не было информации по дате от стран-гарантов", - сказали в пресс-службе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в середине февраля состоится очередной раунд переговоров по Сирии в Астане.
"В середине февраля, ориентировочно. Сейчас окончательно согласовываем все технические детали, в середине февраля состоится международная встреча по Сирии в Астане. И есть уже принципиальное согласие, принципиальное понимание о проведении тоже в следующем месяце очередного саммита с участием президентов России, Турции и Ирана", - сказал ранее С.Лавров на пресс-конференции в Москве.
11 раунд прошел в столице Казахстана в конце ноября 2018 года.
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