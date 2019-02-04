Италия воспрепятствовала совместному заявлению ЕС о признании Гуайдо - СМИ

Италия наложила вето на совместное заявление ЕС, в котором говорилось бы, что Евросоюз будет "поддерживать и признавать" Хуана Гуайдо в качестве временного президента, пока не пройдут новые президентские выборы, сообщило в утреннем обзоре в понедельник издание "Политико" со ссылкой на дипломатические источники.
Этот вопрос обсуждался на неформальной встрече глав МИД стран ЕС ("Гимних") в Бухаресте 31 января, где предполагалось сформулировать соответствующее заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини от имени 28 государств-членов.
"Министр иностранных дел Швеции Марго Вальстрём выдвинула проект заявления, и 26 или 27 правительств поддержали его (позиция Греции была не вполне ясна присутствовавшим в зале). Тем не менее, по словам двух дипломатов, Могерини постановила, что дискуссия завершена из-за отсутствия консенсуса, и вместо этого объявила о "контактной группе", - пишет издание.
Оно также сообщает, что в течение минувших выходных предпринимались попытки разработать совместную позицию.
В воскресенье, 3 февраля, Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление Ф.Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля 2019 года.
"Цель Международной контактной группы - содействовать созданию условий для политического и мирного процесса, позволяющего венесуэльцам самим определять свое будущее посредством проведения свободных, прозрачных и заслуживающих доверия выборов в соответствии с конституцией страны", - говорится в этом совместном документе.
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