Белоруссия увеличит численность пограничников из соображений безопасности - Лукашенко

В Белоруссии принято решение об увеличении штатной численности пограничников, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"С учетом возрастания негативных факторов, связанных с незаконной миграцией, наркотрафиком, контрабандой (особенно оружия), перед Госпогранкомитетом поставлена задача увеличить до необходимого штатную численность. Беспрецедентный шаг, но национальная безопасность - важнейший фактор", - заявил А.Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году.
Президента цитирует госагентство БелТА.
В этой связи А.Лукашенко потребовал принять исчерпывающие меры по увеличению и созданию новых подразделений для охраны границы. "Особенно, о чем мы с вами договаривались - возрождение или усиление маневренных групп. Это те группы, которые находятся всегда в резерве руководителей пограничных отрядов и в считанные минуты выдвигаются на направления вероятного движения противника, если там обострение ситуации", - отметил А.Лукашенко.
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