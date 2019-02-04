UNEC вошел в число 130 лучших вузов Азии - UniRank

Азербайджанский государственный экономический университет (UNEC) назван австралийской рейтинговой организацией UniRank лучшим университетом Азербайджана.

«В результате анализа рейтинговой организацией UniRank 13,6 тыс. высших учебных заведений, официально зарегистрированных в свыше 200 странах, UNEC, выйдя на 610 место, в 2019 году стал лидером среди университетов Азербайджана», - сообщает пресс-служба UNEC.

UNEC также занял 122-е место в региональном рейтинге «200 лучших университетов Азии».

Азербайджанский вуз, в частности, опередил в рейтинговой сетке университеты Японии (Университет Кобе), Китая (Шанхайский университет финансов и экономики), Турции (Босфорский университет, университет Анкары) и т.д.

UniRank дважды в год проводит рейтинговый анализ популярности вузов среди 13,6 тыс. университетов и колледжей мира.

Рейтинг проводится по алгоритму в соответствии с пятью самостоятельными веб-измерениями, полученными из четырех веб-источников. Moz Domain Authority, Alexa Global Rank, SimilarWeb Global Rank, Majestic Reffering Domains, Majestic Trust Flow берутся как компоненты uniRank.

Р.Бабаев