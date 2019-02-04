Самолет упал на жилой дом в Калифорнии, пятеро погибли

Легкомоторный самолет потерпел крушение над жилым домом в калифорнийском городе Йорба-Линда, пилот и четверо жителей дома погибли, сообщает в понедельник The Guardian.
"Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Йорба-Линда и загорелся. Пилот и четверо жителей дома погибли, еще двое госпитализированы", - пишет издание.
Как отмечает газета, самолет Cessna 414A разбился вскоре после вылета из близлежащего аэропорта. Его обломки разбросало по четырем кварталам города. Пламя, возникшее в результате крушения, местные жители пытались потушить садовыми шлангами.
"Жители дома, на который упал самолет, праздновали финал Суперкубка (одно из главных спортивных событий Америки - ИФ)", - приводит издание слова очевидца.
Пожарные обследуют дом еще раз на предмет обнаружения новых жертв.
Йорба-Линда - город на юге американского штата Калифорния. Расположен в 60 километрах от центра Лос-Анджелеса. По данным переписи 2010 года, население составляет 64,2 тыс. человек.
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