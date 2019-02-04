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Дальнее зарубежье 04.02.2019 12:44

Самолет упал на жилой дом в Калифорнии, пятеро погибли

Легкомоторный самолет потерпел крушение над жилым домом в калифорнийском городе Йорба-Линда, пилот и четверо жителей дома погибли, сообщает в понедельник The Guardian.

"Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Йорба-Линда и загорелся. Пилот и четверо жителей дома погибли, еще двое госпитализированы", - пишет издание.

Как отмечает газета, самолет Cessna 414A разбился вскоре после вылета из близлежащего аэропорта. Его обломки разбросало по четырем кварталам города. Пламя, возникшее в результате крушения, местные жители пытались потушить садовыми шлангами.

"Жители дома, на который упал самолет, праздновали финал Суперкубка (одно из главных спортивных событий Америки - ИФ)", - приводит издание слова очевидца.

Пожарные обследуют дом еще раз на предмет обнаружения новых жертв.

Йорба-Линда - город на юге американского штата Калифорния. Расположен в 60 километрах от центра Лос-Анджелеса. По данным переписи 2010 года, население составляет 64,2 тыс. человек.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, САМОЛЕТ, ПАДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]