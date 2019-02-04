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СНГ 04.02.2019 12:53

Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до шести человек - источник

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве унес жизни шести человек, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"На данный момент известно о шести погибших", - сказал он.

Ранее о четырех погибших в результате пожара в доме по адресу Никитский бульвар, 12 сообщили в московском главке МЧС. Площадь пожара составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами. Пожар потушен.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, горевший 7-этажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров. "Жилой дом, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия", - пояснил собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, ПОЖАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]