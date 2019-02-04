Число погибших в результате пожара в центре Москвы возросло до шести человек - источник

Пожар в доме на Никитском бульваре в Москве унес жизни шести человек, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"На данный момент известно о шести погибших", - сказал он.

Ранее о четырех погибших в результате пожара в доме по адресу Никитский бульвар, 12 сообщили в московском главке МЧС. Площадь пожара составила от 750 до 1000 кв. метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами. Пожар потушен.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, горевший 7-этажный жилой дом по адресу Никитский бульвар, 12 был построен в 1914 году. Общая площадь постройки - около 18,5 тыс. кв. метров. "Жилой дом, по предварительным данным, не относится к объектам культурного наследия", - пояснил собеседник агентства.