Министр труда ФРГ предлагает повысить размер выплат ряду категорий пенсионеров - СМИ

Министр труда Германии Хубертус Хайль предлагает повысить размер выплат пенсионерам, которые получали низкую зарплату и при этом проработали не менее 35 лет, на 447 евро по сравнению с установленной в стране минимальной пенсией.
Например, в настоящее время пенсия человека, получавшего в течение 40 лет минимальную зарплату, составляет 514 евро. По плану Х.Хайля, эта сумма - базовая пенсия -будет увеличена до 961 евро.
Как заявил министр от социал-демократической партии в интервью газете Bild am Sonntag, пенсии людей, зарплата которых была несколько выше минимальной, также должны быть увеличены на определенную сумму.
Базовая пенсия должна быть введена не позднее 1 января 2021 года, отметил чиновник.
"При получении пенсий существует большая несправедливость, - сообщил Х.Хайль. - Очень много людей трудились всю жизнь, но из-за низких зарплат получают лишь минимальное материальное обеспечение".
По его словам, тот, кто десятилетиями тяжело работал, имеет право получать значительно больше денег, чем тот, кто не работал вовсе: "Это вопрос уважения к трудовой деятельности".
По оценке министра труда, нововведение, которое будет оплачиваться из налоговых поступлений, будет ежегодно обходиться бюджету в 5-6 млрд евро, сообщает Deutsche Welle.
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