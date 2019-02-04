Глава МИД Франции считает, что Гуайдо обладает полномочиями для организации выборов президента в Венесуэле

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник сделал противоречивые заявления по вопросу о том, признает ли Париж лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом этой латиноамериканской страны.
В эфире радиостанции "Франс-энтер", отвечая на вопрос о том, считает ли Франция Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы, Ж.-И.Ле Дриан указал, что тот является легитимным председателем Национальной ассамблеи.
"Мы считаем, что сегодня председатель Национальной Ассамблеи Гуайдо, легитимность которого признается, обладает полномочиями для организации президентских выборов", - отметил французский министр.
На уточняющий вопрос журналистки, признает ли Франции Х.Гуайдо именно в качестве единственного легитимного лидера Венесуэлы, он сказал, что Париж в понедельник проведет "консультации со своими европейскими друзьями" по этой теме.
Между тем, позже в интервью глава МИД Франции все же назвал Х.Гуайдо "временным президентом", задача которого - организация президентских выборов.
"Гуайдо является временным президентом с тем, чтобы организовать президентские выборы", - подчеркнул Ж.-И.Ле Дриан.
По слова министра, для выхода из венесуэльского кризиса необходимы "легитимные" президентские выборы. "Мы думаем, что нужны свободные выборы, которые бы подтвердили выбор венесуэльцев", - добавил он.
Ранее во вторник издание "Политико" со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Италия наложила вето на совместное заявление ЕС, в котором говорилось бы, что Евросоюз будет "поддерживать и признавать" Хуана Гуайдо в качестве временного президента, пока не пройдут новые президентские выборы.
Этот вопрос обсуждался на неформальной встрече глав МИД стран ЕС ("Гимних") в Бухаресте 31 января, где предполагалось сформулировать соответствующее заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини от имени 28 государств-членов.
В воскресенье, 3 февраля, Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление Ф.Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля 2019 года.
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