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Дальнее зарубежье 04.02.2019 12:47

Глава МИД Франции считает, что Гуайдо обладает полномочиями для организации выборов президента в Венесуэле

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в понедельник сделал противоречивые заявления по вопросу о том, признает ли Париж лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом этой латиноамериканской страны.

В эфире радиостанции "Франс-энтер", отвечая на вопрос о том, считает ли Франция Х.Гуайдо временным президентом Венесуэлы, Ж.-И.Ле Дриан указал, что тот является легитимным председателем Национальной ассамблеи.

"Мы считаем, что сегодня председатель Национальной Ассамблеи Гуайдо, легитимность которого признается, обладает полномочиями для организации президентских выборов", - отметил французский министр.

На уточняющий вопрос журналистки, признает ли Франции Х.Гуайдо именно в качестве единственного легитимного лидера Венесуэлы, он сказал, что Париж в понедельник проведет "консультации со своими европейскими друзьями" по этой теме.

Между тем, позже в интервью глава МИД Франции все же назвал Х.Гуайдо "временным президентом", задача которого - организация президентских выборов.

"Гуайдо является временным президентом с тем, чтобы организовать президентские выборы", - подчеркнул Ж.-И.Ле Дриан.

По слова министра, для выхода из венесуэльского кризиса необходимы "легитимные" президентские выборы. "Мы думаем, что нужны свободные выборы, которые бы подтвердили выбор венесуэльцев", - добавил он.

Ранее во вторник издание "Политико" со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Италия наложила вето на совместное заявление ЕС, в котором говорилось бы, что Евросоюз будет "поддерживать и признавать" Хуана Гуайдо в качестве временного президента, пока не пройдут новые президентские выборы.

Этот вопрос обсуждался на неформальной встрече глав МИД стран ЕС ("Гимних") в Бухаресте 31 января, где предполагалось сформулировать соответствующее заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини от имени 28 государств-членов.

В воскресенье, 3 февраля, Европейская внешнеполитическая служба опубликовала совместное заявление Ф.Могерини и президента Уругвая Табаре Васкеса о первом заседании Международной контактной группы по Венесуэле на уровне министров в Монтевидео 7 февраля 2019 года.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИД, ВЕНЕСУЭЛА, ВЫБОРЫ


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