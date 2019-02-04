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Дальнее зарубежье 04.02.2019 13:12

Мадрид признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Премьер Испании Педро Санчес объявил в понедельник о решении признать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"Правительство Испании объявляет, что официально признало Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы", - сказал он в ходе выступления в своей резиденции в Мадриде.

П.Санчес пояснил, что испанские власти исходят из того, что теперь главная задача Х.Гуайдо - организовать в Венесуэле "демократические выборы, в которых все смогут принять участие.

На прошлой неделе в Мадриде предупреждали, что признают в понедельник Х.Гуайдо законным лидером Венесуэлы, если президент этой страны Николас Мадуро не объявит о проведении выборов главы государства.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ОППОЗИЦИОНЕР, ПРИЗНАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]