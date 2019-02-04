Мадрид признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Премьер Испании Педро Санчес объявил в понедельник о решении признать оппозиционера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

"Правительство Испании объявляет, что официально признало Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы", - сказал он в ходе выступления в своей резиденции в Мадриде.

П.Санчес пояснил, что испанские власти исходят из того, что теперь главная задача Х.Гуайдо - организовать в Венесуэле "демократические выборы, в которых все смогут принять участие.

На прошлой неделе в Мадриде предупреждали, что признают в понедельник Х.Гуайдо законным лидером Венесуэлы, если президент этой страны Николас Мадуро не объявит о проведении выборов главы государства.