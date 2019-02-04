Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

СНГ 04.02.2019 13:13

Белорусская погранполитика не направлена на конфронтацию с соседями, заявляет Лукашенко

Пограничная политика Белоруссии направлена не на конфронтацию с соседними государствами, а на укрепление пояса добрососедства, заявил президент страны Александр Лукашенко.

"Из этого мы прежде всего должны исходить. Не просто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, а создать благоприятную зону и в то же время отсекать тех, кто к нам едет с нежелательными намерениями. Особенно это важно накануне II Европейских игр", - сказал А.Лукашенко при утверждении решения на охрану госграницы органами пограничной службы в 2019 году.

Президента цитирует его пресс-служба.

В этой связи глава государства поручил обеспечить законность и правопорядок, проявляя максимум внимания к туристам и гостям Белоруссии.

А.Лукашенко напомнил, что год назад были конкретизированы направления работы Госпогранкомитета по охране границ и усилению правопорядка на приграничной территории, в том числе проведенная оптимизация контрольных процедур на границе позволила повысить эффективность белорусских пунктов пропуска.

"Практика показала, что отдельные функции пограничников в ряде случаев могут своими силами выполнять сотрудники таможен. Это рациональный подход, и данную работу нужно продолжить", - добавил глава государства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ГРАНИЦА, ПОЛИТИКА


Похожие новости


Белоруссия увеличит численность пограничников из соображений безопасности - Лукашенко Лукашенко намерен обсудить на встрече с Путиным проблему информационной безопасности Белорусы, украинцы и русские всегда будут вместе, считает Лукашенко Поддерживая Белоруссию, РФ помогает себе - Лукашенко Лукашенко осудил попытки столкнуть белорусов с россиянами Лукашенко не против общей валюты в союзном государстве, но это не должен быть российский рубль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]