В Узбекистане создано министерство энергетики, возглавил ведомство вице-премьер Султанов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о создании в стране министерства энергетики, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в аппарате главы государства.

"На новое ведомство возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики", - сказал собеседник агентства.

Указом президента министром энергетики назначен Алишер Султанов, 1967 года рождения. При этом он освобожден от занимаемой должности заместителя премьер-министра, курирующего топливно-энергетический комплекс.

До сентября 2018 года А.Султанов совмещал должность вице-премьера с обязанностями председателя правления АО "Узбекнефтегаз". Ранее он работал директором предприятия "Шуртанский газохимический комплекс".

Как сообщалось, в октябре 2018 года президент Ш.Мирзиеев подписал постановление об ускорении развития и обеспечении финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли. Документом было предусмотрено образование министерства энергетики.