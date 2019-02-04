В Узбекистане создано министерство энергетики, возглавил ведомство вице-премьер Султанов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о создании в стране министерства энергетики, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в аппарате главы государства.
"На новое ведомство возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики", - сказал собеседник агентства.
Указом президента министром энергетики назначен Алишер Султанов, 1967 года рождения. При этом он освобожден от занимаемой должности заместителя премьер-министра, курирующего топливно-энергетический комплекс.
До сентября 2018 года А.Султанов совмещал должность вице-премьера с обязанностями председателя правления АО "Узбекнефтегаз". Ранее он работал директором предприятия "Шуртанский газохимический комплекс".
Как сообщалось, в октябре 2018 года президент Ш.Мирзиеев подписал постановление об ускорении развития и обеспечении финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли. Документом было предусмотрено образование министерства энергетики.
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