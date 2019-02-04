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ТЭК 04.02.2019 13:15

В Узбекистане создано министерство энергетики, возглавил ведомство вице-премьер Султанов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о создании в стране министерства энергетики, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в аппарате главы государства.

"На новое ведомство возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики", - сказал собеседник агентства.

Указом президента министром энергетики назначен Алишер Султанов, 1967 года рождения. При этом он освобожден от занимаемой должности заместителя премьер-министра, курирующего топливно-энергетический комплекс.

До сентября 2018 года А.Султанов совмещал должность вице-премьера с обязанностями председателя правления АО "Узбекнефтегаз". Ранее он работал директором предприятия "Шуртанский газохимический комплекс".

Как сообщалось, в октябре 2018 года президент Ш.Мирзиеев подписал постановление об ускорении развития и обеспечении финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли. Документом было предусмотрено образование министерства энергетики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ЭНЕРГЕТИКА, МИНИСТЕРСТВО, СОЗДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]