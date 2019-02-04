Банки в Азербайджане в 2018г увеличили продажу долларов на 94%

Банки в Азербайджане в 2018 году увеличили обменные операции с иностранной валютой, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке.
Согласно материалам ЦБА, кредитные организации продали в 2018 году $3 млрд 406 млн 108,7 тыс. (рост по сравнению с 2017 годом на 93,6%), 661 млн 712,1 тыс. евро (рост на 25,6%).
В 2018 году банки также увеличили объем покупки инвалюты у населения. В частности, банки приобрели в отчетном году $2 млрд 37 млн 197,1 тыс. (рост на 17,5%), 302 млн 501,4 тыс. евро (рост на 48,1%).
В 2018 году средний обменный курс доллара составил 1,6999 AZN/$1 против 1,7145 AZN/$1 в 2017 году, евро – 2,0004 AZN/1EUR против 1,9672 AZN/1EUR годом ранее.
В 2017 году банки сократили продажу долларов на 41,4%, покупку – на 32,3%.
А. Мамедов
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