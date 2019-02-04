В Швеции признали оппозиционера Гуайдо президентом Венесуэлы

Глава МИД Швеции Маргот Вальстрем объявила в понедельник, что власти ее страны решили признать оппозиционера Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы.
"В создавшейся ситуации мы считаем Гуайдо законным временным президентом и поддерживаем его", - заявила она в эфире шведского телевидения.
М.Вальстрем напомнила, что состоявшиеся в прошлом году президентские выборы, на которых добился переизбрания Николас Мадуро, в Стокгольме считают недействительными.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»