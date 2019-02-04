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Дальнее зарубежье 04.02.2019 16:40

Великобритания признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Великобритания отныне признаёт лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, заявил в понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) не объявил президентские выборы в 8-дневный период, который мы установили. Поэтому Великобритания совместно с европейскими союзниками теперь признаёт Хуана Гуайдо временным законным президентом до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверие выборы", - написал Дж.Хант в Twitter.

Х.Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.

26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Х.Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.

Венесуэльские власти, в свою очередь, не считают Х.Гуаидо законным президентом.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ГУАЙДО, ПРИЗНАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]