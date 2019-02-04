Великобритания признала Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Великобритания отныне признаёт лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, заявил в понедельник глава МИД Великобритании Джереми Хант.
"Николас Мадуро (президент Венесуэлы - ИФ) не объявил президентские выборы в 8-дневный период, который мы установили. Поэтому Великобритания совместно с европейскими союзниками теперь признаёт Хуана Гуайдо временным законным президентом до тех пор, пока нельзя будет провести заслуживающие доверие выборы", - написал Дж.Хант в Twitter.
Х.Гуайдо в январе провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед тысячами своих сторонников. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки, а также ряд других государств официально признали Х.Гуаидо временным президентом Венесуэлы.
26 января Франция, ФРГ, Испания и Великобритания объявили, что признают Х.Гуайдо временным главой государства, если в стране не будут объявлены выборы в течение ближайших восьми дней.
Венесуэльские власти, в свою очередь, не считают Х.Гуаидо законным президентом.
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