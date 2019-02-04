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СНГ 04.02.2019 16:15

Парламент Украины может рассмотреть конституционные изменения о курсе страны в ЕС и НАТО 7 февраля

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предлагает народным депутатам на заседании в четверг, 7 февраля, рассмотреть вопрос о внесении изменений в Основной закон о закреплении стратегического курса страны в ЕС и НАТО.

"На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов: о внесении изменений в Конституцию о стратегическом курсе нашего государства о получении полноправного членства в ЕС и НАТО", - сказал А.Парубий на согласительном совете руководителей фракций и групп в понедельник.

Как сообщалось, президентский законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию относительно стратегического курса на членство Украины в ЕС и НАТО в первом чтении парламент одобрил 22 ноября 2018 года.

Согласно предложенным изменениям, в полномочиях Верховной Рады будет "реализация стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и Организации Североатлантического договора".

Президент Украины станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. Кабинет министров страны, в свою очередь, должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.

В декабре 2018 года представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко прогнозировала, что окончательное (во втором чтении) голосование в Верховной Раде за проект закона о внесении изменений в Конституцию о курсе на интеграцию в ЕС и НАТО пройдет в конце февраля - начале марта 2019 года. Сам П.Порошенко заявлял, что соответствующие изменения в Основной закон пройдут до президентских выборов, назначенных на 31 марта 2019 года.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, НАТО, ЕС


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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