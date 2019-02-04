Президент Алиев поздравил Султана Абдаллу Ахмад Шаха с избранием руководителем Малайзии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Султана Абдаллу Ахмад Шаха с избранием XVI монархом Малайзии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Ваше превосходительство, искренне поздравляю вас с избранием XVI Верховным руководителем Малайзии. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов», - отмечается в поздравлении.

И.Алиев пожелал Султану Абдалле Ахмад Шаху крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Р.Бабаев