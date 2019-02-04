Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

Внешняя политика 04.02.2019 13:50

Президент Алиев поздравил Султана Абдаллу Ахмад Шаха с избранием руководителем Малайзии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Султана Абдаллу Ахмад Шаха с избранием XVI монархом Малайзии, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

«Ваше превосходительство, искренне поздравляю вас с избранием XVI Верховным руководителем Малайзии. Надеюсь, что отношения между Азербайджаном и Малайзией и впредь будут развиваться и расширяться на основе дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов», - отмечается в поздравлении.

И.Алиев пожелал Султану Абдалле Ахмад Шаху крепкого здоровья и успехов в деятельности.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]