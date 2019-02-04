Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9452 RUR   0.0259 GBR   2.2225 TRY   0.3254

Цена на нефть

    $/bbl WTI 55.26 1.47 Brent 62.75 1.91

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 6 Фев 7 Фев

Дальнее зарубежье 04.02.2019 16:33

Диалог между правительством Афганистана и талибами неизбежен - Лавров

США пытаются подмять под себя переговорный процесс по афганскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что диалог между правительством и талибами неизбежен, сегодня признают все. Но некоторые страны, в частности - Соединенные Штаты, пытаются этот диалог подмять под себя. Вести его келейно, кулуарно, в частности, в Катаре они встречались с талибами", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Чингизом Айдарбековым в Бишкеке.

"Тем самым страны региона, которым далеко не безразлично, что происходит с Афганистаном, остаются в неведении относительно того, какие планы вынашивают наши американские партнеры", - добавил он.

Министр назвал такой подход Вашингтона "односторонним и эгоистичным".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ДИАЛОГ


Похожие новости


Патрушев назвал Афганистан страной с наибольшей террористической активностью Москва и Тегеран должны поддержать проводимый Кабулом процесс мирного урегулирования - Столтенберг Путин поддерживает активное участие Ташкента в афганском урегулировании Патрушев пригласил советника президента Афганистана на международный форум по безопасности в 2019 году В Афганистане действуют 60 тыс боевиков талибов, выборы в этой стране из-за их активности под угрозой срыва - Патрушев Патрушев отметил растущий военный потенциал талибов в Афганистане

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]