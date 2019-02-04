Диалог между правительством Афганистана и талибами неизбежен - Лавров

США пытаются подмять под себя переговорный процесс по афганскому урегулированию, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"То, что диалог между правительством и талибами неизбежен, сегодня признают все. Но некоторые страны, в частности - Соединенные Штаты, пытаются этот диалог подмять под себя. Вести его келейно, кулуарно, в частности, в Катаре они встречались с талибами", - сказал С.Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Киргизии Чингизом Айдарбековым в Бишкеке.
"Тем самым страны региона, которым далеко не безразлично, что происходит с Афганистаном, остаются в неведении относительно того, какие планы вынашивают наши американские партнеры", - добавил он.
Министр назвал такой подход Вашингтона "односторонним и эгоистичным".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»