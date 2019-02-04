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Финансы 04.02.2019 14:00

Счетпалата Азербайджана проверила расходование средств на проведение Формулы-1

Счетная палата Азербайджана обсудила итоги аудита целевого использования средств, выделенных на проведение соревнований Формулы-1, отмечается в сообщении палаты.

«Коллегия Счетной палаты обсудила итоги аудита средств, выделенных на проведение соревнований Формулы-1», - отмечает Палата.

Кроме того, Палата утвердила результаты аудита доходов и расходов спортивных комплексов, находящихся в подчинении министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также аудит государственного долга и его управления.

Итоги всех аудитов будут представлены в Милли Меджлис.

При этом Счетпалата не указала, были ли выявлены нарушения по итогам этих проверок.

А. Мамедов

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Тэги: СЧЕТПАЛАТА, ФОРМУЛА, ПРОВЕРКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]