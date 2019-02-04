Счетпалата Азербайджана проверила расходование средств на проведение Формулы-1

Счетная палата Азербайджана обсудила итоги аудита целевого использования средств, выделенных на проведение соревнований Формулы-1, отмечается в сообщении палаты.

«Коллегия Счетной палаты обсудила итоги аудита средств, выделенных на проведение соревнований Формулы-1», - отмечает Палата.

Кроме того, Палата утвердила результаты аудита доходов и расходов спортивных комплексов, находящихся в подчинении министерства молодежи и спорта Азербайджана, а также аудит государственного долга и его управления.

Итоги всех аудитов будут представлены в Милли Меджлис.

При этом Счетпалата не указала, были ли выявлены нарушения по итогам этих проверок.

А. Мамедов