Москва не получала от Бишкека официальных предложений о создании второй российской базы в Киргизии - Лавров

Россия не получала от киргизской стороны предложений открыть вторую российскую военную базу в Киргизии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о том, затрагивалась ли тема открытия второй российской базы на переговорах в Бишкеке, С.Лавров сказал: "Нет, не затрагивалась".
"Официально каких-либо инициатив мы не получали", - добавил российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с киргизским коллегой в Бишкеке.
Ранее С.Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Бишкеком вопрос открытия второй российской военной базы в Киргизии.
"Это не наша инициатива. Мы впервые о ней услышали. Будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности", - сказал глава МИД РФ в Киргизско-Российском Славянском университете в Бишкеке в ответ на вопрос о том, готова ли Россия открыть вторую военную базу в Киргизии.
Урегулирование конфликта в Карабахе повысит качество жизни в Армении и Азербайджане - исследование
Первая встреча рабочей группы по реализации каспийской конвенции пройдет в Баку в феврале - МИД Азербайджана
Инфляция в Турции усилилась в январе на фоне рекордного роста цен на продовольствие
Азербайджанские компании наладят экспорт в ФРГ и Катар чая и минеральной воды
Президент Алиев распорядился выделить 0,8 млн манатов Бакинскому центру мультикультурализма
UNEC вошел в число 130 лучших вузов Азии - UniRank
Порошенко не должен оставить без внимания подвиг азербайджанцев, спасших украинскую семью – глава альянса Азербайджан-Украина
Президент Алиев выделил более 21,6 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
Азербайджан до 2024г вложит более $10 млрд в развитие регионов - Алиев
Развитие АПК и индустриализация – приоритеты новой Госпрограммы развития регионов Азербайджана – президент Алиев
Пашинян может в чем-то рискнуть в вопросе Карабаха, но вряд ли пойдет ва-банк
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Зарабатывайте 50 манатов с картами AccessBank
Количество скидок и преимуществ, предоставляемых клиентам Bakcell растет с каждым днем
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»