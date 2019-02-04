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СНГ 04.02.2019 17:02

Москва не получала от Бишкека официальных предложений о создании второй российской базы в Киргизии - Лавров

Россия не получала от киргизской стороны предложений открыть вторую российскую военную базу в Киргизии, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос о том, затрагивалась ли тема открытия второй российской базы на переговорах в Бишкеке, С.Лавров сказал: "Нет, не затрагивалась".

"Официально каких-либо инициатив мы не получали", - добавил российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с киргизским коллегой в Бишкеке.

Ранее С.Лавров заявил, что Москва готова обсуждать с Бишкеком вопрос открытия второй российской военной базы в Киргизии.

"Это не наша инициатива. Мы впервые о ней услышали. Будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности", - сказал глава МИД РФ в Киргизско-Российском Славянском университете в Бишкеке в ответ на вопрос о том, готова ли Россия открыть вторую военную базу в Киргизии.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, РОССИЯ, БАЗА, ЛАВРОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]