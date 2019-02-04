В РИКЦ в Баку отметили День молодежи Азербайджана

1 февраля 2019 года в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялся концерт молодых талантов. Он был приурочен ко Дню молодежи Азербайджана, который отмечается ежегодно 2 февраля в честь проведения I Форума азербайджанской молодежи, который прошел 2 февраля 1996 года.
На нем выступили заслуженная артистка Азербайджана Рена Алиева, студенты Бакинской музыкальной академии (БМА) Айдан Джафарова, Медина Агаева, Гюнель Иманова, Гюльназ Эльдарлы, Руслан Персан, Фидан Миргейдарзаде, Исмаил Джафаров, Гюльнар Гаджиева, Адиля Нуризаде, Лейла Джавадова, Аминат Ахмедова, Азиза Алекперли, Фируза Беглярова и Эмиль Исмайлов, а также преподаватель БМА Алена Инякина.
Вел концерт студент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Александр Гаджиевский.
В мероприятии приняли участие студенты, представители молодежных объединений и организаций российских соотечественников.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»