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Транспорт и связь 04.02.2019 14:11

Французская Alstom к 2022г поставит АЖД 37 электровозов

Французская компания Alstom до конца 2021 года поставит в Азербайджан 37 электровозов по заказу ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), сообщил управляющий директор по Западной и Центральной Азии Alstom Бернард Пелль.

«В течение трех последующих лет мы будем работать над реализацией двух крупных программ: производство локомотивов для нужд АО «НК «Казахстан темир жолы» и производство и поставка локомотивов для АЖД. Согласно имеющимся планам с заказчиками до конца 2021 года будет поставлено 88 электровозов для «КТЖ» и 37 электровозов в Азербайджан», - сообщил Б.Пелль в интервью казахстанскому изданию «Atameken Вusiness».

Согласно договору с французской Alstom Transportation S.A. от 12 мая 2014 года, АЖД получит 50 локомотивов переменного тока производства Alstom, 40 из которых будут эксплуатироваться при грузовых перевозках по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, еще 10 – при пассажирских перевозках.

Первый из 40 грузовых локомотивов Prima T8 (AZ8A) был получен АЖД в декабре 2018 года. Локомотив изготовлен на предприятии «Электровоз құрастыру зауыты» (ЭКЗ) в Казахстане. Локомотив Prima T8 имеет 8 осей и представляет собой один из самых мощных электровозов в мире. Эта модель, состоящая из двух секций, способна тянуть состав до 9 тыс. тонн и развивать скорость до 120 км/ч, мощность установленного двигателя при этом 8,8 МВт. AZ8A разработаны для эксплуатации при температуре от -25°C до +50°C. Благодаря своей модульной конструкции требует минимального технического обслуживания и отличается высоким уровнем надежности и низким уровнем стоимости жизненного цикла.

Компания Alstom является мировым лидером в сфере интегрированных транспортных систем. Alstom, штаб-квартира которой располагается во Франции, представлена в 60 странах мира. Общее число ее сотрудников составляет 32,8 тыс. человек.

ЭКЗ – совместное предприятие компаний Alstom и Трансмашхолдинг ТМХ (Alstom 75%, ТМХ 25%), насчитывает 440 сотрудников и работает над поставками и техническим обслуживанием электровозов Prima.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.

Н.Аббасова

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Тэги: ALSTOM, ЛОКОМОТИВЫ, ПОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]